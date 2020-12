Gondershausen

Starker Auftritt des A-Klässlers SG Morshausen/Beulich/Gondershausen (in Blau): In einem Testspiel vor 176 Zuschauern in Gondershausen musste sich das Team von Keven Zimmermann und Philipp Flaßhaar dem drei Klassen höher agierenden Fußball-Oberligisten FC Karbach nur mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.