Nicht immer gewinnt die spielerisch bessere Mannschaft: So war es auch am zehnten Spieltag in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord, als der FV Engers mit 2:1 (1:0) gegen den FC Karbach siegte. Nach einer guten Anfangsphase und der schnellen Führung für den FVE rissen die Gäste vom Hunsrück im Rheinland-Derby am Engerser Wasserturm nach einer Viertelstunde zusehends das Spielgeschehen an sich. Am Ende blieb das für sie allerdings ohne zählbaren Erfolg.