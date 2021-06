Es ist so weit: Der Amateursport darf wieder großflächig starten. Am heutigen Mittwoch tritt die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz in Kraft – mit weitreichenden Lockerungen für den Breitensport. Lockerungen, mit denen viele noch gar nicht in dieser Woche gerechnet haben. Folgende Änderungen geben dem Amateursport nach mehr als sieben Monaten Auszeit wieder mehr Luft zum Atmen: