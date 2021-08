TSV Emmelshausen gegen FC Karbach 0:6 – das Resultat muss man erst mal sacken lassen. Vor allem die Verantwortlichen des TSV, die sich vor dem Vorderhunsrück-Derby am ersten Spieltag der Fußball-Oberliga Gruppe Nord so viel ausgerechnet hatten. Aber am Ende ging Emmelshausen gegen den starken FC Karbach regelrecht unter. TSV-Trainer Julian Feit war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben: „Das ist der bitterste Abend gewesen, den wir je auf unserem Kunstrasen erleben mussten.“