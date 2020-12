Koblenz

Im 66. Endspiel des Fußball-Rheinlandpokals hat es den höchsten Sieg seit 1967 gegeben: Der FV Engers schlug im Oberliga-Duell den FC Karbach im Koblenzer Stadion Oberwerth mit 5:0 (1:0) und trug sich zum ersten Mal in die Siegerliste ein. Der verdiente Lohn für das Team von Sascha Watzlawik: Der FV Engers hat sich für den DFB-Pokal qualifiziert und trifft in der ersten Runde (11.-14. September) auf den Zweitligisten VfL Bochum. „Ich muss das jetzt erst mal sacken lassen, aber ich bin sehr, sehr froh, so wie es gelaufen ist“, sagte Watzlawik.