Nentershausen

Wiedergutmachung – diese Mission hatten sich die Eisbachtaler Sportfreunde in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach dem 0:10-Debakel der Vorwoche in Elversberg auf ihre Fahne geschrieben. Doch beim turbulenten 3:3 (3:1) gegen den ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr schwebenden FC Blau-Weiß Karbach gelang diese dem Tabellenletzten nur teilweise.