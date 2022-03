Generalprobe gelungen: Mit 2:0 (2:0) hat der FC Karbach nach vor allem kämpferisch starker Leistung in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga beim FV Dudenhofen gewonnen. Dabei war der FCK dem Gegner in allen Belangen überlegen und kann dem Spiel des Jahres am Mittwoch (19.30 Uhr, in Emmelshausen) im Rheinlandpokal-Halbfinale gegen TuS Koblenz jetzt zuversichtlich entgegenblicken.