Kurz vor Beginn der Runde in der Nord-Gruppe der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar war Alen Muharemi der späte Transfer, auf den sie bei den Eisbachtaler Sportfreunden so lange gehofft hatten. Am Mittwochabend war der junge Wirgeser dann der Joker, der in der 84. Minute die Partie gegen seinen Ex-Verein TuS Koblenz endgültig entschied und somit den Schängeln einen kompletten Fehlstart bescherte. Weit vor dem Tor setzte sich Muharemi entschlossen im Laufduell gegen Jeon Jion durch und lupfte cool über Dieter Paucken ins Gästetor – damit war vor 350 Zuschauern Eisbachtals 2:0 (0:0)-Erfolg besiegelt.