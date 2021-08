Thomas Bast aus Benzweiler ist stolz auf seinen Sohn, denn Jonas Bast hütet mit 17 Jahren das Tor des Ex-Zweitligisten TuS Koblenz. Sein Vater war früher selbst Torwart und stieg 2003 mit der SG Mörschbach in die Bezirksliga auf. Über seinen Sohn sagt er: „Unglaublich, welche Ruhe er schon ausstrahlt. Er lebt einfach dafür.“ Die Rhein-Zeitung sprach nach dem 2:0 der TuS in der Fußball-Oberliga in Emmelshausen mit Jonas Bast.