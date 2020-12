Karbach

Der FC Karbach hat den Sieg in Überzahl noch aus der Hand gegeben: In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar trennten sich der FC Karbach und die TuS Koblenz 1:1 (1:0)-Unentschieden. Iljaz Gubetinis Führungstreffer (36.) und die Gelb-Rote Karte für TuS-Kapitän Michael Stahl (75.) reichten den Hunsrückern nicht, um den knappen Vorsprung ins Ziel zu retten. Gästestürmer Adrian Knop glich noch aus (79.) und bescherte den Schängeln somit den ersten Punkt in der Gruppe Nord. Karbach steht in der noch etwas verzerrten Tabelle nach drei Spieltagen erst einmal auf Rang fünf.