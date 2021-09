Am ersten Oktober-Wochenende wird Waldalgesheim wieder einmal zur Pilgerstätte der Fußball-Fans der Region. Am Sonntag, 3. Oktober, steigt das große Oberliga-Derby, erwartet die Alemannia den Nachbarn Hassia Bingen. Einen Tag zuvor, am Samstag, 2. Oktober, geht es bereits für den guten Zweck rund. Die Zollamt Allstars richten ihr jährliches Benefizspiel aus und freuen sich auf ihr Duell mit der Mainz-05-Traditionself. Sämtliche Erlöse gehen an die schwer erkrankte Waldalgesheimerin Lorena.