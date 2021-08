Nur ordentlich zu verteidigen – das reicht in der Fußball-Oberliga nicht, um Zählbares einzufahren. Das bewies die 0:2-Heimniederlage des TSV Emmelshausen am dritten Spieltag der Gruppe Nord gegen das Spitzenteam TuS Koblenz. Den Emmelshausenern fehlt es einfach an Durchschlagskraft, das war die einhellige Meinung nach den 90 Derby-Minuten vor 500 Zuschauern.