Am Mittwochabend hatte die TuS Koblenz mit dem 1:0 beim TuS Mechtersheim den letzten Tabellenplatz in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verlassen. Wenige Tage später steht die Mannschaft von Trainer Michael Stahl wieder am Ende des Zahlenwerks: Während Mechtersheim den FC Karbach mit 1:0 in die Knie zwang, verlor die TuS mit 0:1 (0:1) zu Hause gegen den FC Arminia Ludwigshafen.