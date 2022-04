Kreis Bad Kreuznach

Zwei Teams starten zu Hause

Drei Jugendteams des Fußballkreises Bad Kreuznach haben sich für die Verbandsliga-Aufstiegsrunden qualifiziert. In denen geht es bei null los, sodass ein guter Start wichtig ist. Während die A-Junioren der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach spielfrei sind, haben die anderen beiden Teams Heimrecht. Die B-Junioren der Meisenheimer starten am Sonntag um 11 Uhr auf dem Meisenheimer Kunstrasen gegen den FSV Offenbach. Im Moebus-Stadion empfangen die C-Junioren der JSG Degenia Kreuznach/Planig am heutigen Samstag um 14.30 Uhr den Ludwigshafener SC.