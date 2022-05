In der Fußball-Landesliga der B-Junioren deutet im Moment alles auf ein spannendes Saisonfinale am letzten Spieltag hin, wenn Tabellenführer JSG Degenia Bad Kreuznach/Planig gegen den Zweiten, die JSG Schwollbachtal, auf dem kleinen Rasenplatz in Wilzenberg antreten muss. Am Wochenende gewannen beide ihre Heimspiele.