Weiter ohne Gegentor?

Es ist Derbyzeit in der Fußball-A-Junioren-Verbandsliga: Die JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach erwartet am Samstag um 17 Uhr auf dem Meisenheimer Kunstrasenplatz den SC Idar-Oberstein. Beide Teams haben mehr Siege als Niederlagen verbucht und wollen Spitzenreiter Phönix Schifferstadt auf den Fersen bleiben. Das Vorspiel bestreiten um 14 Uhr an gleicher Stätte die B-Junioren der Meisenheimer. Sie haben wie ihre älteren Kollegen bereits vier Dreier eingefahren. Im SV Herxheim kreuzt aber ein Kontrahent auf, der nicht zu unterschätzen ist. Das verspricht ein spannender Nachwuchs-Samstag in Meisenheim zu werden.