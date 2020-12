Waldböckelheim

Wenn Grußworte und Ehrungen deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als Wahlen, dann spricht das für die Harmonie in einem Wirkungskreis. Und so wurde der Kreisjugendausschuss des Fußballkreises Bad Kreuznach auch in voller Stärke und ohne eine einzige Gegenstimme von den Vereinen bestätigt.