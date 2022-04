Wenn das mal kein Kracher ist: Im Halbfinale des Verbandspokals der Fußball-A-Junioren erwartet die JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach am heutigen Dienstag um 19 Uhr in Desloch den 1. FC Kaiserslautern. „Wann hast du schon mal die Möglichkeit, in einem Pflichtspiel gegen einen Bundesligisten zu spielen? Das ist ein absolutes Highlight und ein Bonusspiel für meine Jungs“, sagt Jochen Schneider, der Trainer der Meisenheimer.