Kreis Bad Kreuznach

Die A-Junioren der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach kommen nicht richtig ins Laufen. Zum zweiten Mal in Folge wurde eine Partie in der Fußball-Verbandsliga vom Gegner abgesagt. Kontrahent JFV Fritz-Walter-Jugend bat aufgrund von Spielermangel um eine Verlegung. Die Meisenheimer stimmten zu. Gespielt wird nun am 24. Oktober. Die B-Junioren der Meisenheimer kassierten im sechsten Spiel die erste Saison-Niederlage.