Kaiserslautern

Torwart Sas ist beim 0:12 der beste Mann

Debakel für die JSG Kirner Land in der A-Junioren-Landesliga. Bei Tabellenführer TSG Kaiserslautern verloren die Fußballer von der Nahe am Freitagabend sang- und klanglos mit 0:12 (0:3). Deren Trainer Rico Fels sah sich am darauffolgenden Samstag erst einmal ein Drittliga-Spiel an und spielte am Sonntag eine Stunde in der Zweiten des VfR Kirn, ehe er ein paar Worte zu diesem Spiel finden konnte: „Was willst du da viel sagen.