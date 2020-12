Topspiel der A-Junioren

Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 21:45 Uhr

Die D-Junioren der Meisenheimer waren auch schon drei Wochen lang nicht mehr im Einsatz, wollen nun aber wieder Gas geben. Doch die Auswärtsaufgabe ist alles andere als einfach, es geht am Sonntag zum Zweiten SV Gonsenheim. Anpfiff ist um 11 Uhr.

Bei den B-Junioren haben beide Kreisteams Heimspiele. Die JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach geht am Sonntag um 11 Uhr auf ihrem Kunstrasen favorisiert in die Partie gegen die TSG Kaiserslautern und will die erste Saison-Niederlage, erlitten am vergangenen Spieltag, vergessen machen. Die JSG Ellerbachtal empfängt in Winterbach den VfR Frankenthal und strebt dabei den ersten Saisonsieg an. Gespielt wird am Sonntag um 11.30 Uhr. olp