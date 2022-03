Schmittweiler

Stürmt JSG an die Spitze?

In Schmittweiler können die A-Junioren-Fußballer der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach am heutigen Dienstag um 19 Uhr einen wichtigen Schritt in der Verbandsliga machen. Aktuell liegen sie noch einen Zähler hinter Spitzenreiter TV 1817 Mainz zurück. Gewinnen die Schützlinge von Trainer Jochen Schneider das Nachholspiel in Schmittweiler gegen die JSG Hauenstein, ziehen sie nach Partien mit den Mainzern gleich, aber nach Punkten an ihnen vorbei auf Rang eins.