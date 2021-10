Sportjugend zeichnet Kaan Bozkurt aus

Junges Ehrenamt bringt nicht nur frischen Wind in einen Sportverein, es macht ihn auch zukunftsfähig. Deshalb sollte es das Ziel jedes Sportvereins sein, Jugendarbeit nicht nur für, sondern auch mit jungen Menschen zu organisieren. „Viele junge Menschen engagieren sich bereits jetzt ehrenamtlich in unseren Vereinen und Verbänden. Doch dieses Engagement ist keine Selbstverständlichkeit. Durch die veränderten Strukturen in Schule, Ausbildung oder Studium haben die Jugendlichen häufig nur noch wenig Freizeit. Somit verdient solcher Einsatz auch eine besondere Anerkennung“, erklärt der Geschäftsführer des Sportbundes Rheinhessen Thorsten Richter. Gemeinsam mit der zuständigen Abteilungsleiterin im Sportbund, Katrin Siemon, freut sich Richter, dass die Sportjugend Rheinhessen mit der Auszeichnung „Junges Ehrenamt im Sport“ junge Menschen wertschätzt, die sich in besonderer Weise für ihren Verein oder Verband einsetzen.