Kreis Bad Kreuznach

Am Wochenende wird sich zeigen, wie die beiden Aufsteiger in die Jugend-Verbandsligen ihre ersten Saison-Niederlagen verdaut haben. Die D-Junioren-Fußballer der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach müssen ihre Enttäuschung beim FC Speyer in positive Energie umwandeln. Die Partie steigt am Samstag um 13 Uhr.