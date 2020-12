Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 19:37 Uhr

Waldböckelheim

Schick stellt sich erneut zur Wahl

Wer leitet die Geschicke des Jugendfußballs im Kreis Bad Kreuznach in den nächsten vier Jahren? Diese Frage wird am Samstag ab 14 Uhr im Bürgerhaus in Waldböckelheim beantwortet. Dort steigt der nur alle vier Jahre stattfindende Kreisjugendtag, zu dem alle Jugendleiter der Kreisvereine eingeladen sind. Sie wählen den Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses und die weiteren Ausschussmitglieder.