Am heutigen Donnerstag schalten sich die Vereine der Nachwuchs-Landesligen per Videokonferenz zusammen, am morgigen Freitag folgen die Jugendleiter der Kreisvereine. Nach den Männern werden auch im Jugendfußball die Weichen gestellt für die Fortsetzung des Spielbetriebs am zweiten März-Wochenende.