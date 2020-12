Scherer: „Jungs setzen sicher keine dicken Bäuche an“

Meisenheim

Ihre erste Niederlage kassierten die A-Junioren-Fußballer der JSG Meisenheim/ Desloch/Jeckenbach in einem der letzten Fußballspiele im Südwesten vor der Saison-Unterbrechung, die am gestrigen Donnerstag in Kraft getreten ist. Im Verbandspokal-Achtelfinale hieß es in Enkenbach-Alsenborn beim JFV Fritz-Walter-Jugend 1:4 (0:2). Tommy Kercher verkürzte zu Beginn der zweiten Hälfte auf 1:2, anschließend lag der Ausgleich in der Luft, doch eine Zeitstrafe und ein unglücklicher Treffer nach einem Pfosten-Freistoß warfen die Meisenheimer aus der Bahn. Wir sprachen mit JSG-Trainer Torben Scherer aber nicht nur über die Partie, sondern auch über den bisherigen Saisonverlauf. Schließlich gewannen die Meisenheimer in der Verbandsliga sämtliche Partien.