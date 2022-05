Speyer

SC beim 1:6 auf Augenhöhe

Mit 1:6 (0:2) unterlagen die Fußball-A-Junioren des SC Idar-Oberstein im Spitzenspiel der Verbandsliga-Meisterrunde bei Tabellenführer FC Speyer II. „Das Ergebnis klingt deutlich, wir waren aber in vielen Momenten auf Augenhöhe, haben allerdings zu viele Chancen liegen lassen“, resümierte SC-Trainer Christian Schwinn, der ergänzte: „Wir haben in einigen Situationen falsche Entscheidungen getroffen.“ So hatte der SC beim Stand von 0:1 Pech, als Hendrik Puhl aus kurzer Distanz die Latte traf. Direkt nach der Pause verkürzte David Bauer auf 1:2, und der SC erarbeitete sich in der folgenden Drangphase viele Möglichkeiten, doch der Ausgleich wollte nicht fallen.