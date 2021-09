Premiere für Ohler

Mit einer Woche Verspätung steigen nun auch die Fußball-D-Junioren in das Verbandsliga-Geschehen ein. Die JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach muss dabei zum FSV Offenbach reisen. Der Anpfiff erfolgt am heutigen Samstag um 13.30 Uhr. Es wird für den neuen JSG-Trainer Marek Ohler, der derzeit für die Elite-Trainerlizenz büffelt, die Pflichtspiel-Premiere sein. Gegen den gleichen Klub wussten die C-Junioren der JSG Degenia Kreuznach/Planig in der Vorwoche auf ganzer Linie zu überzeugen. Ein 4:1 war die Belohnung. Nun gilt es, auch auswärts seine Qualitäten nachzuweisen. Aber aufgepasst: Der TV 1817 Mainz, der die Degenia-Jungs am Samstag um 14.30 Uhr erwartet, feierte zum Saisonauftakt einen 10:1-Kantersieg, ist also in einer glänzenden Form.