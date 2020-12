Kreis Bad Kreuznach

Mit drei Verbandsliga-Teams stellt die JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach auch in der neuen Fußball-Saison ihre Vormachtstellung im Jugendbereich im Kreis Bad Kreuznach unter Beweis. Als Aufsteiger wollen vor allem die D-Junioren für Aufsehen sorgen, das wird aber eine Herkulesaufgabe, da in ihrer Altersklasse die Profiteams mit ihren ersten Garden in der Verbandsliga vertreten sind. Doch JSG-Trainer Marco Reich ist guter Dinge, mit seinem Team eine ordentliche Rolle zu spielen.