Nichts hat geklappt: Reich-Team gibt erstmals die Punkte ab

Jetzt ist es doch passiert. Die C-Junioren der JSG Meisenheim haben die erste Niederlage in der laufenden Landesliga-Saison kassiert. Nach dem Aus im Kreispokal gab es auch in der Punktrunde gegen die U15-Fußballer der JSG Hackenheim/ Eintracht Bad Kreuznach nichts zu holen. Somit ist die JSG Frei-Laubersheim/Wöllstein, die beim SC Birkenfeld die Punkte mitnahm, wieder in Schlagdistanz zum Tabellenführer, hat jedoch am kommenden Samstag erst einmal die starke Kombination aus Hackenheim und Bad Kreuznach zu Gast. Der zwischenzeitliche Höhenflug der JSG Rotenfels endete mit einer 2:4-Niederlage beim Tabellennachbarn, der JSG Untere Nahe.