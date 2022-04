Kreis Bad Kreuznach

Leckerbissen bei JSG Degenia

Auf einen Leckerbissen dürfen sich die Fußball-Fans der Region am heutigen Samstag freuen: Um 14.30 Uhr gastiert im Moebus-Stadion die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 bei den Verbandsliga-C-Junioren der JSG Degenia Bad Kreuznach/Planig. Die Mainzer, die von André Weingärtner trainiert werden, dominierten die Hauptrunde und starteten mit einem 10:0-Sieg über den JFV Ganerb auch standesgemäß in die Aufstiegsrunde. Vor einigen Wochen hielten die Bad Kreuznacher im Hauptrundenspiel am Bruchwegstadion in Mainz aber klasse mit und unterlagen nur mit 0:2.