Kirner ärgern sich über den VfR Kaiserslautern

In diesen Zeiten ist Fingerspitzengefühl seitens der Fußballverbände, aber auch der Verantwortlichen in den Vereinen gefragt, aber offenbar keine Selbstverständlichkeit. Obwohl die JSG Kirner Land zum Spiel der A-Junioren-Landesliga abzüglich der Langzeitverletzten, der akut verletzten und der positiv auf Corona getesteten Spieler nur sechs einsatzfähige Akteure zur Verfügung hatte, bestand der VfR Kaiserslautern auf die Austragung des Spiels und verwies auf die notwendigen Punkte im Kampf gegen den Abstieg. „Dabei hatten wir in der Vorrunde noch das Heimrecht mit dem VfR kurzfristig getauscht, damit gespielt werden konnte“, ärgerte sich Kirner-Land-Coach Rico Fels, der auf die Austragung der Partie verzichten musste.