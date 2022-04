Der Wintereinbruch ließ am Wochenende vom zwölften Spieltag der B-Junioren-Landesliga nur eine Partie übrig. In dieser bezwang die JSG Degenia Bad Kreuznach/Planig die JSG Untere Nahe mit 2:0 (2:0). Auf den Plätzen im Kreis Birkenfeld war wegen hoher Schneedecken an Fußball nicht zu denken.