Jugendteams froh über Trainingsstart

Während sich viele Männerteams noch zurückhaltend zeigen, kann es den Jugendmannschaften gar nicht schnell genug gehen mit der Rückkehr auf den grünen Rasen. Bei der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach jagten am Montagabend bereits die ersten Kinder dem Fußball hinterher. Beim TSV Degenia Bad Kreuznach geht es am Dienstag wieder los. „Wir sind sehr froh, dass die Stadt Bad Kreuznach das Moebus-Stadion wieder öffnet und uns so ermöglicht, wieder auf die Plätze zu kommen. Das wurde nach der langen Pause ja auch wieder Zeit“, sagt Roger Emmert, der Sportliche Leiter des TSV Degenia.