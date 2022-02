Gut zweieinhalb Monate ruhte der Punktspielbetrieb im Fußballkreis Birkenfeld. Der SC Idar-Oberstein beendet diese Phase am Wochenende und geht als erster Verein des Kreises wieder auf Punktejagd. Noch bevor die erste Mannschaft am Sonntag gegen die SG Meisenheim um Verbandsligazähler kickt, treten am Samstag die B- und A-Junioren des SC zu ihren ersten Pflichtspielen des Jahres 2022 an.