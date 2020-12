Idar-Oberstein

Für die Jugendfußballabteilung des SC Idar-Oberstein hat sich die Corona-Krise wenigstens zum sportlichen Glücksfall entwickelt, und zwar egal, ob die Vereine des SWFV dem Vorschlag des Verbands folgen und sich für zwei Auf- und keine Absteiger aussprechen oder alternativ die Saison ohne Wertung, also ohne Auf- und Absteiger, bleibt. Der SC ist nun nämlich auch in der kommenden Saison in allen Altersklassen – von der D- bis zur A-Jugend – in der Verbandsliga vertreten.