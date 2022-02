JSG kann die Spitze erklimmen

Der Sprung an die Tabellenspitze lockt: Mit einem Sieg am heutigen Samstag um 16 Uhr gegen den TSV Gau-Odernheim würden die A-Junioren-Fußballer der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach Rang eins der Verbandsliga erklimmen. Aber aufgepasst: Gast TSV Gau-Odernheim ist keine Laufkundschaft. Die Rheinhessen sind Fünfter und könnten ihrerseits mit einem Auswärtsdreier an den Meisenheimern, die Rang drei belegen, vorbeiziehen. Da steht auf dem Meisenheimer Kunstrasenplatz eine spannende und richtungsweisende Partie bevor. In der Verbandsliga wird ja bekanntlich nur eine einfache Runde gespielt, sodass die entscheidende Saisonphase bevorsteht und Ausrutscher doppelt wehtun.