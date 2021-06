Die gemeinsame Jugendspielgemeinschaft der JSG Alsenztal und der JSG Nordpfalz nimmt Fahrt auf. Vor zwei Jahren war das Pilotprojekt gestartet worden, in der neuen Saison gehen nun sechs Teams mit rund 80 Kindern in den Altersklassen G- bis C-Junioren an den Start. Das Motto ist dabei klar definiert: „Ohne Jugend keine Zukunft!“