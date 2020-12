Kreis Bad Kreuznach

Am Tabellenbild der B-Junioren-Landesliga lässt sich derzeit noch kein Trend ablesen. Das liegt auch daran, dass die U17-Fußballer der JSG Degenia Bad Kreuznach/Planig am Samstag erstmals in das Geschehen eingreifen konnten. Mit einem deutlichen 5:0-Sieg sicherte sich die Ergün-Elf die Punkte in Baumholder.