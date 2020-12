Kreis Bad Kreuznach

Mittlerweile gewinnen die Fußball-D-Junioren der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach ja sogar Verbandsliga-Spiele, wenn sie nicht ihre beste Form erreichen, wie zuletzt beim 2:0-Sieg beim SC Idar-Oberstein. Am vierten Spieltag steht die Siegesserie der Schützlinge von JSG-Trainer Marco Reich aber auf dem Prüfstand. Sein Team empfängt am Samstag um 13 Uhr den FSV Offenbach, der auch schon zwei Siege gelandet hat. Die Partie steigt in Desloch, also dort, wo am Dienstag das stimmungsvolle Pokalspiel der Meisenheimer Männer gegen den 1. FC Kaiserslautern stattgefunden hat. Vielleicht motivieren Austragungsort und Kulisse ja die JSG-Buben zusätzlich.