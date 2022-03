In Bingen auf Prüfstand

Als Verbandsliga-Spitzenreiter reisen die A-Junioren-Fußballer der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach am Sonntag zum Derby zu Hassia Bingen. Die Tabellenspitze hat das Team von Trainer Jochen Schneider am Dienstag übernommen, nun muss sie erstmals verteidigt werden. Die Partie beginnt um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Rundsporthalle.

Ein Derby mit einem Rheinhessen-Klub absolvieren auch die C-Junioren der JSG Degenia Bad Kreuznach/Planig. Sie empfangen am Samstag um 14.30 Uhr im Moebus-Stadion die Spvgg Ingelheim. Nach dem starken Spiel in Mainz ist die SG favorisiert, die Ingelheimer sind aber nicht zu unterschätzen. Äußerst spannend geht es im Mittelfeld der B-Junioren-Verbandsliga zu. Um ein Abrutschen zu verhindern, täte der JSG Meisenheim am Sonntag um 11 Uhr in Schmittweiler ein Erfolg gut. Ein Selbstläufer wird das gegen den Tabellenzweiten, den FC Speyer, allerdings nicht.

Ihren Wiedereinstieg nach der Winterpause absolvieren die D-Junioren der Meisenheimer am heutigen Samstag um 13 Uhr beim SV Gonsenheim, zu dem die Marek-Ohler-Schützlinge mit einem Dreier aufschließen könnten. olp