Kreis Bad Kreuznach Heimdebüt für Degenia Wer hätte das gedacht: Als Spitzenreiter geht der TSV Degenia Bad Kreuznach in sein erstes Fußball-Verbandsliga-Heimspiel. Die C-Junioren landeten zum Saisonauftakt einen 6:1-Sieg über Phönix Schifferstadt und wollen nun gegen den TSV Schott Mainz II, der zum Start 3:3 spielte, nachlegen. Die Heimpremiere steigt am heutigen Samstag um 14.30 Uhr im Moebus-Stadion.