Generalprobe für den Hit

Die Fußball-A-Junioren der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach tanzen derzeit auf zwei Hochzeiten. Am Samstag um 17 Uhr starten sie in die Meisterrunde der Verbandsliga. Die Vorrunde schlossen sie als Erster ab.

Doch nun beginnt es bei null. Im ersten Spiel empfangen die Schützlinge von Trainer Jochen Schneider auf dem Meisenheimer Kunstrasen den FC Speyer II, der bereits ein 2:2 beim JFV Ganerb auf dem Konto hat. Die Partie gegen die Speyerer ist für die Meisenheimer auch eine Generalprobe auf das Verbandspokal-Halbfinale am Dienstag gegen den Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern. Am heutigen Samstag sind auch die D-Junioren der Meisenheimer am Ball. Sie reisen zum FK Pirmasens. Der Traditionsklub ist Kellerkind, die Meisenheimer sind ab 12 Uhr der klare Favorit. olp