In der A-Junioren-Landesliga fand am Wochenende nur ein Spiel mit Beteiligung einer Mannschaft aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach statt. Dabei musste die JSG Eintracht Bad Kreuznach/Hackenheim im Heimspiel gegen den SC Hauenstein II eine 1:3 (0:2)-Niederlage quittieren. Das Derby zwischen der JSG Ellerbachtal und der JSG Kirner Land wurde verlegt und wird am heutigen Dienstag, 19 Uhr, auf dem Waldböckelheimer Rasenplatz nachgeholt.