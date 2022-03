Kreis Bad Kreuznach

Fußball-Verbandsliga: Duo ist in Mainz gefordert

Duelle mit Top-Teams

Die ersten sechs Fußball-Teams trennen gerade einmal drei Punkte: In der A-Junioren-Verbandsliga geht es extrem spannend zu. Mittendrin ist die JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach, die sich Hoffnungen auf den Aufstieg in die Regionalliga machen darf. Soll das so bleiben, sollte am heutigen Samstag um 17 Uhr beim SV Horchheim ein Dreier herausspringen.