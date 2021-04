Die weibliche U 17 der SG 99 Andernach steht vor dem Sprung in die Fußball-Bundesliga West/Südwest 2021/22. Der Hintergrund im Detail: Der DFB hat am Freitag mit sofortiger Wirkung beschlossen, die laufende Saison ohne Wertung zu beenden (es gibt also keine Absteiger) und die insgesamt drei nationalen B-Juniorinnen-Staffeln um jeweils zwei Vereine auf maximal 14 aufzustocken, sofern die untergeordneten Regional- oder Landesverbände entsprechend Mannschaften hochmelden.