Derby bei D-Junioren

Eine fünfwöchige Verbandsliga-Pause mitten in der Saison haben die A-Junioren-Fußballer der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach eingelegt. Die Herbstferien und eine Verlegung sind für die lange Unterbrechung verantwortlich. Auf die 3:4-Niederlage am 9. Oktober gegen den SC Idar-Oberstein folgt am heutigen Samstag um 19 Uhr das Spiel bei der JSG Hauenstein. Bei einem Pokalspiel sammelten die Meisenheimer aber zwischendurch Spielpraxis, zudem durften vier Akteure auch am Mittwoch in der Männer-Verbandsliga debütieren. Welchen Motivationsschub das auslöst, wird sich heute zeigen.