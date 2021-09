Degenia trotzt Rückstand

Die neue Saison in der Jugend-Verbandsliga begann für die C-Junioren der JSG Degenia Bad Kreuznach/Planig mit einem 4:1-Erfolg. Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause drehten die Jungs von Trainer Ersin Ayvaz die Partie und sicherten sich somit gleich am ersten Spieltag den ersten Dreier. Anders sah es bei den Meisenheimer Nachwuchsteams aus. Die A-Junioren unterlagen beim TuS Knittelsheim mit 2:4, und die B-Junioren kassierten gegen die TSG Kaiserslautern eine 1:3-Niederlage. Am nächsten Wochenende starten dann auch die Meisenheimer D-Junioren in Offenbach.