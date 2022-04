Die JSG Ellerbachtal macht weiter Boden gut. Nachdem in der Vorwoche der SV Rodenbach mit einer herben Klatsche nach Hause geschickt worden war, brachte die von Andy Völpel trainierte Mannschaft von der weiten Reise in die Südwestpfalz auch vom Spiel bei der JSG Rieschweiler einen Dreier mit nach Hause. Die Ellerbachtaler gewannen die Partie mit 2:0. Lohn dafür ist aktuell Rang zwei in der Tabelle der Fußball-Landesliga der A-Junioren.